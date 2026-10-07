Edisun Power Europe Aktie 2473640 / CH0024736404
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Edisun Power Europe-Aktie Anlegern gebracht.
Edisun Power Europe-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Edisun Power Europe-Papier letztlich bei 112.50 CHF. Bei einem Edisun Power Europe-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88.889 Edisun Power Europe-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Edisun Power Europe-Papiers auf 71.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’382.22 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36.18 Prozent.
Edisun Power Europe war somit zuletzt am Markt 81.72 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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