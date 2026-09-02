SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Edisun Power Europe-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Edisun Power Europe-Aktie an diesem Tag bei 48.90 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 2.045 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (70.40 CHF), wäre das Investment nun 143.97 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43.97 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 79.95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch