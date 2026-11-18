Die Edisun Power Europe-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.07 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 255.954 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’428.69 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 17.11.2026 auf 72.00 CHF belief. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 18’428.69 CHF entspricht einer Performance von +84.29 Prozent.

Der Marktwert von Edisun Power Europe betrug jüngst 83.20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch