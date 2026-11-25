Am 25.11.2025 wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Edisun Power Europe-Papiers betrug an diesem Tag 51.00 CHF. Bei einem Edisun Power Europe-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.961 Edisun Power Europe-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 74.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 145.10 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 45.10 Prozent vermehrt.

Edisun Power Europe war somit zuletzt am Markt 84.60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch