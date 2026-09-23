Edisun Power Europe Aktie 2473640 / CH0024736404
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Edisun Power Europe-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 40.55 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.466 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 172.64 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Papiers am 22.09.2026 auf 70.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 72.64 Prozent.
Alle Edisun Power Europe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80.31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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