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|DOTTIKON ES-Investment
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die DOTTIKON ES-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das DOTTIKON ES-Papier bei 313.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investierten, hätten nun 3.195 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Anteile wären am 10.11.2026 905.75 CHF wert, da der Schlussstand 283.50 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 9.42 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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