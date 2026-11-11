SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die DOTTIKON ES-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das DOTTIKON ES-Papier bei 313.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investierten, hätten nun 3.195 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Anteile wären am 10.11.2026 905.75 CHF wert, da der Schlussstand 283.50 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 9.42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch