Heute vor 5 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die DOTTIKON ES-Aktie an diesem Tag 294.00 CHF wert. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.340 DOTTIKON ES-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 98.13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 288.50 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 98.13 CHF, was einer negativen Performance von 1.87 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte DOTTIKON ES einen Börsenwert von 3.94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch