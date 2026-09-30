DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713
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|Lukratives DOTTIKON ES-Investment?
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien verlieren können.
Vor 5 Jahren wurden DOTTIKON ES-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie betrug an diesem Tag 308.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investierten, hätten nun 3.247 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 839.29 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 29.09.2026 auf 258.50 CHF belief. Damit wäre die Investition 16.07 Prozent weniger wert.
DOTTIKON ES wurde am Markt mit 3.59 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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