SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 338.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investierten, hätten nun 29.586 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Aktien wären am 27.10.2026 8’387.57 CHF wert, da der Schlussstand 283.50 CHF betrug. Das entspricht einer Einbusse um 16.12 Prozent.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch