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28.10.2026 10:02:30
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 338.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investierten, hätten nun 29.586 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Aktien wären am 27.10.2026 8’387.57 CHF wert, da der Schlussstand 283.50 CHF betrug. Das entspricht einer Einbusse um 16.12 Prozent.
Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG
Analysen zu DOTTIKON ES HOLDING AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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DOTTIKON ES am 28.10.2026
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