SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.70 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hat, hat nun 2.584 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 283.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 731.22 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 631.22 Prozent.

Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 3.92 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch