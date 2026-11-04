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|DOTTIKON ES-Investmentbeispiel
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04.11.2026 10:02:12
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in DOTTIKON ES eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.70 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hat, hat nun 2.584 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 283.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 731.22 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 631.22 Prozent.
Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 3.92 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG
Analysen zu DOTTIKON ES HOLDING AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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DOTTIKON ES am 04.11.2026
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