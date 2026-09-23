Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’958 0.0%  SPI 19’797 0.0%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’498 -0.3%  Euro 0.9386 -0.1%  EStoxx50 6’324 0.0%  Gold 4’317 -0.9%  Bitcoin 70’658 -0.1%  Dollar 0.8225 0.2%  Öl 99.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie trotzdem fester: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
LUKB-Aktie leichter: Stefan Studer wird ab 2027 neuer CEO
Airbus-Aktie sinkt: Konzern sichert französisches Militär digital ab
Adyen-Aktie tiefer: Neuer Finanzchef wechselt von Klarna
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Suche...

DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Anlage 23.09.2026 10:02:24

SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen DOTTIKON ES-Einstiegs gewesen.

DOTTIKON ES
260.23 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem DOTTIKON ES-Papier statt. Der Schlusskurs des DOTTIKON ES-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 225.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.443 DOTTIKON ES-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (261.00 CHF), wäre das Investment nun 115.74 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 115.74 CHF, was einer positiven Performance von 15.74 Prozent entspricht.

Am Markt war DOTTIKON ES jüngst 3.62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten