SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem DOTTIKON ES-Papier statt. Der Schlusskurs des DOTTIKON ES-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 225.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.443 DOTTIKON ES-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (261.00 CHF), wäre das Investment nun 115.74 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 115.74 CHF, was einer positiven Performance von 15.74 Prozent entspricht.

Am Markt war DOTTIKON ES jüngst 3.62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch