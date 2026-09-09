DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
DOTTIKON ES-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 39.44 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das DOTTIKON ES-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.354 DOTTIKON ES-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (273.00 CHF), wäre die Investition nun 6’921.55 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 592.15 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES bezifferte sich zuletzt auf 3.69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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