DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DOTTIKON ES-Anteile bei 217.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.083 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’718.89 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 25.08.2026 auf 276.00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27.19 Prozent gesteigert.
DOTTIKON ES wurde am Markt mit 3.77 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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