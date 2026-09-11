DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden DocMorris-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 194.75 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.513 DocMorris-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.23 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Papiers am 10.09.2026 auf 10.18 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 5.23 CHF entspricht einer negativen Performance von 94.77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DocMorris belief sich zuletzt auf 540.46 Mio. CHF. Die Erstnotiz des DocMorris-Anteils fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der DocMorris-Aktie lag damals bei 151.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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