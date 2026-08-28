SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DocMorris-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden DocMorris-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.61 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 151.400 DocMorris-Aktien im Depot. Die gehaltenen DocMorris-Papiere wären am 27.08.2026 1’610.90 CHF wert, da der Schlussstand 10.64 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 61.09 Prozent.

Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 517.29 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wagte die DocMorris-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DocMorris-Papiers auf 151.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch