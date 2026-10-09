DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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|DocMorris-Investment
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen DocMorris-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades DocMorris-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 176.53 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.665 Anteilen. Die gehaltenen DocMorris-Aktien wären am 08.10.2026 77.44 CHF wert, da der Schlussstand 13.67 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 92.26 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von DocMorris belief sich zuletzt auf 673.88 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Anteile an der Börse SWX war der 06.07.2017. Den ersten Handelstag begann der DocMorris-Anteilsschein bei 151.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|DocMorris Buy
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|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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