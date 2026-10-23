SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DocMorris-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Zum Handelsende standen DocMorris-Anteile an diesem Tag bei 5.41 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18.501 DocMorris-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DocMorris-Papiers auf 15.72 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 290.84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 190.84 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete DocMorris eine Marktkapitalisierung von 811.07 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Aktie an der Börse SWX war der 06.07.2017. Zum Börsendebüt der DocMorris-Aktie wurde der Erstkurs mit 151.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch