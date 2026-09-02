SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DKSH-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71.25 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.404 DKSH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66.30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93.05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.95 Prozent verringert.

DKSH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch