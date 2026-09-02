DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|DKSH-Performance im Blick
|
02.09.2026 10:02:14
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in DKSH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DKSH-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71.25 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.404 DKSH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66.30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93.05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.95 Prozent verringert.
DKSH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DKSH AG
Analysen zu DKSH AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.