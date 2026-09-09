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DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539

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Lukrative DKSH-Investition? 09.09.2026 10:02:26

SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren DKSH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

DKSH
66.29 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Am 09.09.2016 wurde die DKSH-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 70.30 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 14.225 DKSH-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 947.37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 66.60 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 947.37 CHF, was einer negativen Performance von 5.26 Prozent entspricht.

DKSH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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