SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DKSH von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das DKSH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DKSH-Aktie bei 74.70 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die DKSH-Aktie investierten, hätten nun 133.869 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 68.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’103.08 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 8.97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DKSH eine Börsenbewertung in Höhe von 4.42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch