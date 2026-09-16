SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DKSH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DKSH-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das DKSH-Papier an diesem Tag bei 54.10 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 184.843 DKSH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’107.21 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 15.09.2026 auf 65.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +21.07 Prozent.

DKSH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch