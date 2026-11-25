Vor 1 Jahr wurde das Dätwyler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dätwyler-Aktie bei 158.60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.631 Dätwyler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 80.83 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 24.11.2026 auf 128.20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19.17 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete Dätwyler eine Marktkapitalisierung von 2.21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch