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Dätwyler Aktie 3048677 / CH0030486770

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Dätwyler-Anlage 19.08.2026 10:02:14

SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dätwyler von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Dätwyler
131.90 CHF 0.68%
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Vor 5 Jahren wurde das Dätwyler-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Dätwyler-Papier bei 330.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Dätwyler-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.030 Dätwyler-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 401.21 CHF wert. Damit wäre die Investition um 59.88 Prozent gesunken.

Dätwyler wurde am Markt mit 2.29 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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