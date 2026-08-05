SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr bedeutet

Dätwyler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 142.80 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Dätwyler-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.028 Dätwyler-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Dätwyler-Papiers auf 137.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’649.86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.50 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Dätwyler eine Marktkapitalisierung von 2.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch