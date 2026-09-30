SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Dätwyler-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 139.40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 7.174 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Dätwyler-Anteile wären am 29.09.2026 912.48 CHF wert, da der Schlussstand 127.20 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 8.75 Prozent gesunken.

Dätwyler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.13 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch