SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Dätwyler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Dätwyler-Anteile 173.80 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.575 Dätwyler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 78.94 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Papiers am 11.08.2026 auf 137.20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.06 Prozent abgenommen.

Dätwyler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch