Dätwyler Aktie 3048677 / CH0030486770
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Dätwyler-Einstieg?
|
21.10.2026 10:02:15
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dätwyler gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 136.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.321 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 967.79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 132.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3.22 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2.26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dätwyler AG
|
21.10.26
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SIX-Handel: SPI am Dienstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dätwyler von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09.09.26
|SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Dätwyler AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Dätwyler am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.