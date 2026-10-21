SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 136.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.321 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 967.79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 132.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3.22 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch