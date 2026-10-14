Dätwyler Aktie 3048677 / CH0030486770
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Dätwyler-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Dätwyler-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Dätwyler-Anteile an diesem Tag 359.00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hat, hat nun 0.279 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36.66 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 13.10.2026 auf 131.60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63.34 Prozent verringert.
Insgesamt war Dätwyler zuletzt 2.21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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