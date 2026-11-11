SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Dätwyler-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Dätwyler-Aktie bei 378.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.642 Dätwyler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 352.97 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 10.11.2026 auf 133.60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 64.70 Prozent vermindert.

Dätwyler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.27 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch