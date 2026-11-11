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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Dätwyler-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Dätwyler-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Dätwyler-Aktie bei 378.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.642 Dätwyler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 352.97 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 10.11.2026 auf 133.60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 64.70 Prozent vermindert.
Dätwyler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.27 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Dätwyler AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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