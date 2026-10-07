SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Dätwyler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Dätwyler-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 172.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Dätwyler-Papier investiert hätte, hätte er nun 57.870 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 7’511.57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 129.80 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24.88 Prozent verringert.

Am Markt war Dätwyler jüngst 2.14 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch