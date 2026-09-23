SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 140.30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.713 Dätwyler-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 91.95 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 22.09.2026 auf 129.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -8.05 Prozent.

Jüngst verzeichnete Dätwyler eine Marktkapitalisierung von 2.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch