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Dätwyler Aktie 3048677 / CH0030486770

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Investmentbeispiel 16.09.2026 10:02:28

SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dätwyler von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dätwyler gewesen.

Dätwyler
124.25 CHF 0.22%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Dätwyler-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 328.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, befänden sich nun 30.488 Dätwyler-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 3’798.78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 124.60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62.01 Prozent eingebüsst.

Dätwyler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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