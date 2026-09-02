SPI-Papier Dätwyler-Aktie: Hätte sich ein Investment in Dätwyler vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Dätwyler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 132.40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 0.755 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.45 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 01.09.2026 auf 133.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 0.45 Prozent gleich.

Dätwyler war somit zuletzt am Markt 2.28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch