Dätwyler Aktie 3048677 / CH0030486770
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
02.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: Hätte sich ein Investment in Dätwyler vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Dätwyler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 132.40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 0.755 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.45 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 01.09.2026 auf 133.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 0.45 Prozent gleich.
Dätwyler war somit zuletzt am Markt 2.28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dätwyler AG
Analysen zu Dätwyler AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.