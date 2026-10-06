SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPH Group von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72.00 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die CPH Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138.889 CPH Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CPH Group-Aktie auf 57.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’972.22 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20.28 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete CPH Group eine Marktkapitalisierung von 358.03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch