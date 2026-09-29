SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPH Group von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem CPH Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28.13 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35.550 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’083.21 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 28.09.2026 auf 58.60 CHF belief. Mit einer Performance von +108.32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete CPH Group eine Marktkapitalisierung von 358.20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch