CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPH Group-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in CPH Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Die CPH Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59.51 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.680 CPH Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96.46 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3.54 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete CPH Group eine Marktkapitalisierung von 342.05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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