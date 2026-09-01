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CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714

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Performance unter der Lupe 01.09.2026 10:02:33

SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPH Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CPH Group-Aktie Anlegern gebracht.

CPH Group
58.80 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CPH Group-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27.66 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.615 CPH Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 213.28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113.28 Prozent angewachsen.

Der CPH Group-Wert an der Börse wurde auf 351.31 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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