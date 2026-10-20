CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CPH Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in CPH Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit CPH Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52.30 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 19.119 CPH Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 55.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’051.56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.16 Prozent gesteigert.
CPH Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 341.16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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