Die CPH Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27.27 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das CPH Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.667 CPH Group-Anteilen. Die gehaltenen CPH Group-Anteile wären am 23.11.2026 216.38 CHF wert, da der Schlussstand 59.00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 116.38 Prozent zugenommen.

CPH Group wurde am Markt mit 353.90 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch