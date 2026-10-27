SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 27.10.2016 wurde das CPH Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des CPH Group-Papiers betrug an diesem Tag 28.92 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 345.782 CPH Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’847.86 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 26.10.2026 auf 57.40 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 98.48 Prozent.

Insgesamt war CPH Group zuletzt 344.12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch