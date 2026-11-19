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|Lohnende COSMO Pharmaceuticals-Investition?
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19.11.2026 10:02:05
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der COSMO Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die COSMO Pharmaceuticals-Aktie bei 71.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13.986 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 776.22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55.50 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 22.38 Prozent.
COSMO Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 971.58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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