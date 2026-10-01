SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die COSMO Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 155.00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.645 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 55.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35.61 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64.39 Prozent verkleinert.

COSMO Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 954.58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch