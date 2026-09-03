COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen COSMO Pharmaceuticals-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 162.70 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 61.463 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Aktien wären am 02.09.2026 3’423.48 CHF wert, da der Schlussstand 55.70 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65.77 Prozent abgenommen.
COSMO Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 948.51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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