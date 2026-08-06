SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet

COSMO Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 156.50 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.390 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Aktien wären am 05.08.2026 387.22 CHF wert, da der Schlussstand 60.60 CHF betrug. Aus 1’000 CHF wurden somit 387.22 CHF, was einer negativen Performance von 61.28 Prozent entspricht.

COSMO Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch