SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 43.30 CHF. Bei einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.309 COSMO Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Papiere wären am 19.08.2026 134.41 CHF wert, da der Schlussstand 58.20 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34.41 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 978.14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch