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|Compagnie Financiere Tradition-Investition
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26.11.2026 10:02:03
SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Compagnie Financiere Tradition-Aktie an diesem Tag 301.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert, befänden sich nun 3.322 Compagnie Financiere Tradition-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 812.29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 244.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18.77 Prozent.
Der Compagnie Financiere Tradition-Wert an der Börse wurde auf 1.86 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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