Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Compagnie Financiere Tradition-Aktie an diesem Tag 301.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert, befänden sich nun 3.322 Compagnie Financiere Tradition-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 812.29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 244.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18.77 Prozent.

Der Compagnie Financiere Tradition-Wert an der Börse wurde auf 1.86 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch