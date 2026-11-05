SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Compagnie Financiere Tradition-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Compagnie Financiere Tradition-Papier 114.00 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Compagnie Financiere Tradition-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.772 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’131.58 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 04.11.2026 auf 243.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113.16 Prozent zugenommen.

Compagnie Financiere Tradition erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch