SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Compagnie Financiere Tradition-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Compagnie Financiere Tradition-Anteile 68.61 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14.575 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (255.00 CHF), wäre das Investment nun 3’716.70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 271.67 Prozent erhöht.

Am Markt war Compagnie Financiere Tradition jüngst 1.94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch