SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr abgeworfen

Die Compagnie Financiere Tradition-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Compagnie Financiere Tradition-Aktie an diesem Tag bei 236.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.424 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 284.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120.34 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 20.34 Prozent.

Jüngst verzeichnete Compagnie Financiere Tradition eine Marktkapitalisierung von 2.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch