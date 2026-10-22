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22.10.2026 10:02:03
SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Compagnie Financiere Tradition-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 69.95 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, hätte er nun 142.968 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 250.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35’813.42 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 258.13 Prozent vermehrt.
Compagnie Financiere Tradition wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.90 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Compagnie Financiere Tradition am 22.10.2026
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